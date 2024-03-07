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الذهب عالمياً يواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة

3/7/2024 3:42:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً لتسجل أرقاما قياسية جديدة، اليوم الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.


وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2159.79 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 2167.00 دولارا.


وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء، بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.


ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.


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