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الذهب يسجل أسعار قياسية .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

3/7/2024 3:42:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 70 قرشا ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.9 دينارا للشراء منهم

ويعتبر هذا ثالث ارتفاع تشهده أسعار الذهب في الأردن خلال الأسبوع الواحد لتسجل مستويات قياسية لأول مرة منذ بداية العام .




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