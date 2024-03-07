الذهب يسجل أسعار قياسية .. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت اسعار الذهب في الاردن اليوم الخميس 70 قرشا ، ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الى 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 38.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.9 دينارا للشراء منهم
ويعتبر هذا ثالث ارتفاع تشهده أسعار الذهب في الأردن خلال الأسبوع الواحد لتسجل مستويات قياسية لأول مرة منذ بداية العام .
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