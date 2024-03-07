روسيا.. بيانات حديثة عن التضخم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- بلغ معدل التضخم السنوي في روسيا في الأسبوع المنتهي في 4 مارس الجاري 7.59% وهو نفس المستوى تقريبا في الأسبوع الذي قبله (7.58%)، أي أن المؤشر لم يتغير بنحو يذكر.

وقالت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في مراجعة حول مستوى الأسعار في روسيا، إن "معدل التضخم في السوق الاستهلاكية تباطأ في الأسبوع من 27 فبراير إلى 4 مارس 2024 إلى 0.09% وبلغت معدلات نمو الأسعار على أساس سنوي 7.59%".

وأشارت الوزارة في التقرير إلى أن معدل نمو الأسعار في قطاع المنتجات الغذائية تباطأ إلى 0.09% فيما ظل انخفاض أسعار الفواكه والخضروات بنسبة 0.5%، أما ما يتعلق بالمنتجات الغذائية الأخرى فقد ظل معدل نمو الأسعار عند مستوى الأسبوع الماضي.

وفي نهاية العام الماضي، أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن المنظم الروسي سيعيد التضخم إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2024، وحينها سيكون قادرا على تخفيف السياسة النقدية في البلاد (خفض أسعار الفائدة).

روسيا اليوم