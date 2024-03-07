مخزونات النفط الخام تزداد ومخزونات البنزين والمشتقات تنخفض

(MENAFN
) وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، شهدت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زيادة طفيفة، وبينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات انخفاضًا في الأسبوع المنتهي في 1 مارس، وكشف التقرير ان مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 1.4 مليون برميل، لتصل إلى مجموع 448.5 مليون برميل، وهو أقل من توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.1 مليون برميل حسب استطلاع أجرته رويترز، بالإضافة إلى ذلك، شهدت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشنج بولاية أوكلاهوما زيادة بلغت 701،000 برميل خلال نفس الأسبوع.
كما أشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 4.5 مليون برميل، ما يصل إلى مجموع 239.7 مليون برميل، وهو أكثر من توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل، وبالمثل، شهدت مخزونات المشتقات، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، انخفاضًا ملحوظًا بمقدار 4.1 مليون برميل، لتصل إلى 117 مليون برميل، مقارنة بالانخفاض المتوقع قدره 665 ألف برميل.
كذلك أبرز التقرير أيضًا أن الإدخالات النفطية إلى المصافي ارتفعت بمقدار 594,000 برميل يوميًا، مصحوبة بارتفاع نسبة تشغيل المصافي بنسبة 3.4 في المئة خلال الأسبوع المنتهي في 1 مارس، وعلاوة على ذلك، ارتفعت واردات النفط الخام الأمريكية بمقدار 928,000 برميل يوميًا خلال نفس الفترة، مساهمة في ديناميكيات مشهد مخزونات البترول.
في حين تصور تقديمات بيانات مخزونات الطاقة الأمريكية الأخيرة صورة مختلطة، حيث شهدت مخزونات النفط الخام زيادة طفيفة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات انخفاضات ملحوظة، وتلك الأرقام تؤكد التقلبات المستمرة في سوق البترول الأمريكية، التي تتأثر بعوامل متعددة بما في ذلك ديناميات العرض العالمية، وطاقة التكرير، واتجاهات الطلب المحلية.
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