الدولار ينخفض إلى أقل مستوى في شهر أمام اليورو بعد بيان باول بشأن التضخم

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 6 مارس، شهد الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا، ليصل إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو في شهر واحد، وتسبب هذا الانخفاض في تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي حذر من أن الانخفاض المستمر في التضخم ليس مضمونًا، على الرغم من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وأبرزت تصريحات باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي النظرة المعقدة للسياسة النقدية في ظل التغيرات الاقتصادية.
كما أشار باول إلى أنه إذا تقدمت الظروف الاقتصادية كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيف سياسته في مرحلة ما خلال العام، وساهمت هذا الإشارة إلى خفض أسعار الفائدة المحتملة في تضعيف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، بما في ذلك اليورو.
كذلك ارتفع اليورو بنسبة 0.28 بالمئة مقابل الدولار، ليصل إلى 1.08865 دولار، أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير، وفي الوقت نفسه، شهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من 6 عملات، انخفاضًا كبيرًا بنحو 30 في المئة، ليستقر عند 103.57، ويتناقض هذا الانخفاض مع الاتجاه السابق للمؤشر، الذي شهد زيادة بنسبة 3.6 بالمئة إلى 104.97 منذ بداية العام حتى منتصف فبراير، نتيجة لبيانات اقتصادية أمريكية قوية، ومع ذلك، أظهرت المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى ضعف في سوق العمل تقليل ثقة المستثمرين في الدولار.
في حين كشفت البيانات التي صدرت يوم الأربعاء عن أن نمو الوظائف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة بلغ أقل قليلاً من التوقعات في فبراير، بالإضافة إلى ذلك، شهدت أجور العمال الحاليين أبطأ وتيرة نمو في عامين ونصف، مما يشير إلى تضاؤل ظروف سوق العمل، وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في الضغط الهابط على الدولار، حيث أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم بشأن الاقتصاد الأمريكي بناءً على المؤشرات الاقتصادية المتغيرة.
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