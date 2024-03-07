السوق الأوروبي يسجل أعلى مستوى قياسي بعد ارتفاع مجال التكنولوجيا والمال

(MENAFN
) في يوم الأربعاء اموافق 6 مارس، حققت السوق الرئيسية في أوروبا قمة غير مسبوقة، بفعل أداء قوي من الشركات التكنولوجية وقطاع المال، وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما وضع المشهد لقرار الفائدة القادم من البنك المركزي الأوروبي.
كما شهد مؤشر ستوكس 600 زيادة ملحوظة بنسبة 0.4 بالمئة، في حين وصل مؤشرفوتسي إم.بي.آي الإيطالي إلى مستويات غير مسبوقة، وكان أداء مؤشر ستوكس 600 خلال هذا العام ممتازًا، حيث يقترب من عتبة 500 نقطة ، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع اهتمام المستثمرين بأسهم التكنولوجيا، نتيجة للحماس المتزايد للذكاء الاصطناعي، إلى جانب موسم قوي للأرباح، وثقة السوق في إمكانية التعديلات المبكرة على أسعار الفائدة.
كذلك تنتظر الأسواق قرار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي المقرر اليوم الخميس بتاريخ 7 مارس، بينما تشتد الاشتباكات، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي القياسي من 4 بالمئة، وسيحمل هذا القرار تبعات كبيرة على ديناميات السوق وثقة المستثمرين عبر القارة.
في حين أثرت التصريحات الحذرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الولايات المتحدة، بشأن اتجاهات التضخم على مستوى عالمي، وبينما لا يزال البنك المركزي يتوقع تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، أكد باول أن انخفاض التضخم ليس مضمونًا، ويؤكد هذا على ضرورة اليقظة والمرونة المستمرة في قرارات السياسة النقدية، بينما تجتاز البنوك المركزية المناظر الاقتصادية المتغيرة وتسعى للحفاظ على الاستقرار والنمو.
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