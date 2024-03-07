واشنطن : توقيف مهندس صيني لدى غوغل بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن7 آذار ( بترا ) - اعتقلت الشرطة الأميركية ، مساء الأربعاء ،مهندس معلوماتية صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من شركة غوغل .بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين ، بحسب واشنطن تايمز .

وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلان ،إن لينوي دينغ البالغ من العمر 38 عاما، والمعروف أيضا باسم ليون دينغ يواجه أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية،

-- (بترا )

ب خ/أ م / س س

07/03/2024 09:36:12