واشنطن : توقيف مهندس صيني لدى غوغل بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي
التاريخ
3/7/2024 3:06:58 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن7 آذار ( بترا ) - اعتقلت الشرطة الأميركية ، مساء الأربعاء ،مهندس معلوماتية صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من شركة غوغل .بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلان ،إن لينوي دينغ البالغ من العمر 38 عاما، والمعروف أيضا باسم ليون دينغ يواجه أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية،
-- (بترا )
ب خ/أ م / س س
07/03/2024 09:36:12
MENAFN07032024000117011021ID1107946268
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