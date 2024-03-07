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واشنطن : توقيف مهندس صيني لدى غوغل بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي

3/7/2024 3:06:58 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن7 آذار ( بترا ) - اعتقلت الشرطة الأميركية ، مساء الأربعاء ،مهندس معلوماتية صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من شركة غوغل .بينما كان يعمل سرا لحساب شركتين صينيتين ، بحسب واشنطن تايمز .
وقال المدعي العام الأميركي ميريك غارلان ،إن لينوي دينغ البالغ من العمر 38 عاما، والمعروف أيضا باسم ليون دينغ يواجه أربعة اتهامات بسرقة أسرار مهنية،
-- (بترا )
ب خ/أ م / س س
07/03/2024 09:36:12

MENAFN07032024000117011021ID1107946268

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