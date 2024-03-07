رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يؤكد ضرورة نهج البيانات في اتخاذ قرارات الفائدة

(MENAFN
) في شهادته أمام الكونغرس يوم الأربعاء الموافق 6 مارس، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التزام البنك المركزي بأساس قراراته المستقبلية بالكامل على البيانات الاقتصادية، وأكد باول أن توقيت ووتيرة أي قرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة ستعتمد على مسار الاقتصاد وعوامل رئيسية مثل التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
كما شدد باول على أن التركيز الأساسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يظل على رصد البيانات الاقتصادية وتأثيرها على توقعات التوظيف والتضخم، وأكد على أهمية رؤية بيانات داعمة تبني الثقة في استدامة التضخم نحو النطاق المستهدف من اثنين في المئة قبل النظر في أي تغييرات في أسعار الفائدة.
ورغم الاعتراف بإمكانية تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إذا تماشت الظروف الاقتصادية مع التوقعات، حذر باول من الافتراض بوجود مسار مضمون نحو خفض التضخم، وهذا التوق الذي يجعل من الصعب على مسؤولي البنك المركزي الالتزام بجدول زمني محدد أو وتيرة لتغييرات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى ذلك، مع ظهور علامات على تخفيف ضغوط التضخم، هناك مخاوف من أن عملية السيطرة على التضخم قد تطول، مما يعقد المزيد من عملية اتخاذ القرار للبنك المركزي.
في حين تسلط تصريحات باول الضوء على النهج الحذر والقائم على البيانات للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مؤكدة أهمية التقييم المستمر للظروف الاقتصادية في توجيه قرارات أسعار الفائدة المستقبلية، وبينما يتصارع البنك المركزي مع موازنة مخاوف التضخم مقابل الأهداف الاقتصادية الأوسع، يظل التزامه بالمرونة والاستجابة لتطورات الظروف الاقتصادية المتغيرة أمرًا حيويًا.
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