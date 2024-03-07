أسعار الذهب تواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم الخميس وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.

وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولارا وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولارات للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولارا.

















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