أسعار الذهب تواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاما قياسية جديدة اليوم الخميس وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.
وزاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04.32 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.
وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء بعد أن أشار باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم. وسيتحدث باول مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.
ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولارا وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولارات للأوقية وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولارا.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN07032024000110011019ID1107946236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.