الإمارات تستعرض جهودها في إنتاج وقود الطيران المستدام

شاركت دولة الإمارات، متمثلة بوفد من الهيئة العامة للطيران المدني، في أعمال المنتدى العربي الثاني للبيئة في الطيران والذي عقد لأول مرة حضورياً في مدينة مراكش بالمغرب. ترأس وفد الدولة المهندسة مريم البلوشي نائب رئيس اللجنة المعنية بحماية البيئة التابعة لمجلس منظمة الأيكاو، ورئيس لجنة البيئة في المنظمة العربية للطيران المدني، ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران بالدولة، كما ضم الوفد مسؤولين من قطاع الطيران وممثلين من الشركة الوطنية للبترول (أدنوك).

وقام وفد الدولة بمناقشة عدد من الملفات الرئيسية في جلسات المنتدى، بما في ذلك الخطة العالمية للتعويض عن الكربون (كورسيا) واستعراض جهود دولة الإمارات في تعزيز الخطة الوطنية في قطاع الطيران للتقليل من الكربون، والمبادرات والمشاريع التي تبنتها الدولة لإنتاج الوقود منخفض الكربون، والذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز التحول نحو وقود طيران مستدام وبأسعار تنافسية.

وشهدت أعمال المنتدى مشاركة أكثر من 100 متخصص وخبير في قطاعي الطيران والطاقة، من المنطقة العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى عدد من الدول الأفريقية. وشهد المنتدى أيضاً حضور ممثلين من منظمات دولية وإقليمية من بينها البنك الدولي وكذلك الشركات المعنية بخفض انبعاثات الكربون. تناولت جلسات المنتدى مناقشة الفرص والتحديات، وسبل تبادل الخبرات والتجارب لتعزيز أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وإلى جانب ذلك، عقد الاجتماع الـ26 للجنة البيئة التابعة للمنظمة العربية للطيران المدني في مدينة مراكش بالمغرب، برئاسة المهندسة مريم البلوشي رئيسة وفد الإمارات. وشارك في الاجتماع ممثلون من الدول الأعضاء من السعودية، الأردن، قطر، تونس، ليبيا، مصر، والمغرب.

وشهد الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطيران فيما يتعلق بالتغير المناخي والبيئة، والمتطلبات العالمية للتقليل من الانبعاثات الكربونية على المستوى الدولي، كذلك ناقشت الدول الأعضاء عدداً من المواضيع المرتبطة بالسياسات والتشريعات الجديدة من الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها الاقتصادية على الشركات الوطنية والمطارات في دول المنطقة. كما تناول الاجتماع مدى جاهزية الدول العربية لإنتاج واستقبال وقود الطيران المستدام، للمضي قدماً في تطبيق قرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، في ظل مخرجات المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي استضافته دولة الإمارات شهر نوفمبر الماضي وأسفر عن (إطار دبي العالمي لوقود الطيران) وهو اتفاق دولي طموح في خفض 5% من الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران العالمي بحلول عام 2030.

وفي ختام أعمال اللجنة، تم وضع خطة عمل تفصيلية لأهم المواضيع والتحديات المتعلقة بالبيئة والطيران لعام 2024، بما في ذلك البرامج التدريبية وتبادل الخبرات، وتهيئة الفرق والمختصين في المواضيع المستجدة. وأشادت المنظمة العربية للطيران المدني بالدور الريادي الذي قامت به لجنة البيئة في السنوات الماضية في تعزيز التعاون والتكامل فيما بين الدول العربية في ملف البيئة وتقديم أوراق عمل على المستوى الدولي في الأيكاو، بما يخدم مصالح الدول العربية ويعزز من استقرار منظومة الطيران المدني في المنطقة.





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