540 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» بارتفاع 52.4%

أعلنت شركة برجيل القابضة بي إل سي، العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لفترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 52.4% ليصل إلى 540 مليون درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين لتصل إلى مليار درهم، بزيادة قدرها 17.7%، وارتفعت الإيرادات بنسبة 15.6% لتصل إلى 4.5 مليارات درهم، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أعداد المرضى مصحوباً بارتفاع العائدات المتأتية منهم، إذ ارتفع عدد المرضى المقيمين بنسبة 17.5% ومرضى العيادات الخارجية بنسبة 8.3%.

وأوصت الإدارة بأن يقوم مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 65 مليون درهم، بصرف النظر عن الجهود المكثفة لخفض الديون والاستثمار في مشاريع إنمائية ذات مردود عالٍ، وقد بلغ إجمالي الأرباح الموزعة لعام 2023، بالإضافة إلى الأرباح المرحلية المدفوعة مسبقاً، 160 مليون درهم.

الميزانية العمومية

وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية بنسبة 57.9%، مدفوعاً بنمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وتحسن صافي الاستثمارات الرأسمالية المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة تحويل التدفق النقدي الحر إلى 52%، بعد أن كانت 42% في العام السابق.

وانخفض صافي ديون المجموعة / الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وقبل تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16 من 1.5 ضعف في 31 ديسمبر 2022 إلى 1.1 ضعف في 31 ديسمبر 2023. وتوفر قوة الميزانية العمومية للمجموعة مرونة مالية كافية لاستغلال فرص النمو في المستقبل.

وبلغ رأس مال المجموعة 521 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023.

التوسع الجغرافي

وواصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الجغرافي، مع إطلاق شبكة مراكز فيزيوثيرابيا لإعادة التأهيل في المملكة العربية السعودية. ودشنت برجيل 8 مراكز جديدة في مارس 2024 في الرياض وجدة والدمام والخبر وينبع، ما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها الجغرافي بشكل كبير في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى أربعة مراكز رائدة للعلاج الطبيعي تم افتتاحها في الرياض في عام 2023. وتخطط مجموعة برجيل لتطوير عروض شبكة مراكز فيزيوثيرابيا بهدف افتتاح 60 مركزاً بحلول نهاية عام 2025. وتتضمن خطة توسعة مجموعة برجيل على مدى العامين المقبلين أيضاً إطلاق مركزين متخصصين لجراحات اليوم الواحد في الرياض، على أن تتوسع بعد ذلك في جميع أنحاء المملكة للاستفادة من الطلب المتزايد على الرعاية الطبية عالمية المستوى بين السكان المقيمين والسياح في المملكة العربية السعودية. كما تخطط برجيل، خلال العامين المقبلين، لافتتاح مستشفى في دبي، ومراكز جراحة اليوم الواحد في منطقتي العين والظفرة، بالإضافة إلى مركز طبي في أبوظبي.





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