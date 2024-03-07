بياجيه تجدّد علاقاتها التاريخيّة مع معرض آرت دبي وتنظم معرضًا باهرًا في قلب مدينة جميرا

من 1 إلى 3 مارس، أقامت بياجيه معرضًا باهرًا في قلب مدينة الجميرا حيث جدّدت علاقاتها التاريخيّة مع معرض آرت دبي.

عادت الدار إلى جوهر أسلوبها فاحتفلت بقوّة أعمالها بالذهب التي تتميّز بها وطاقتها المشعّة مع معرض 'The House of Gold' الذي تميّز بدوره بتعاونات ملهمة مع فنّانين ومصمّمين من المنطقة.

وأتى المعرض الاستثنائيّ هذا كحوار بين إرث بياجيه الغنيّ وحاضرها الحيويّ إذ كان بمثابة مساحة للمزج بين المهارات الإبداعيّة بأجواء احتفاليّة بالأيقونات الراسخة ونسخها العصريّة التي تجمع بينها كلّها نقطة مشتركة: عجائب العمل بالذهب.

جذّاب إلى ما لا نهاية والأنبل بين المواد، يُذوّب الذهب ويُتقن ويُحفر بعناية على يد حرفيي مشاغل 'Ateliers de l'Extraordinaire' الذين يعملون سرًّا في مشاغل بياجيه الجنيفيّة. فَتَحت أنظارهم الخبيرة وأيديهم الماهرة، تدبّ الحياة بقطع فريدة من نوعها في مزيج ثمين بين صناعة الساعات الراقية والمجوهرات الراقية.

إنّ معرض آرت دبي بمثابة فعاليّة أساسيّة في ساحة الفنّ المعاصر، الأمر الذي لطالما أثار اهتمام بياجيه. وتستمرّ الروح هذه اليوم مع تعاونَين مبدعَين كُشف عنهما في النسخة السابعة عشر هذه من معرض آرت دبي. الأولى، نتج عنها نسخة محدودة الإصدار من ساعة Limelight Gala من بياجيه أعادت ابتكارها المصمّمة شمسة العبار. والثانية هي نتيجة إعطاء بياجيه بطاقة بيضاء للفنّانة رزان العزوني التي شاركت بالسابق مع بياجيه لإعادة ابتكار مجموعة مجوهرات Possession.









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