هاكاثون Innovaite”.. يحفز روح الابتكار لدى الطلبة

منافسات قوية امتدت على مدار ثلاثة أيام شهدتها مبادرة "هاكاثون InnovAIte"، أول "هاكاثون" وطني للذكاء الاصطناعي يجريه طلاب لأقرانهم في دولة الإمارات التي اختتمت مؤخراً فعالياتها في مركز دبي المالي العالمي بتتويج فريق (ESAS) من مدرسة "كلية دبي" والمكون من إمري أوزر، وإيان شريف، وسابين شريف، وشادي عبدالله بالمركز الأول، فيما حل فريق (Machine Mindset) من مدرسة "أكاديمية جيمس ولينغتون-

واحة السيليكون" في المرتبة الثانية، وضم الفريق كل من محمد اللحام، ومايكل تشين، ويوهان هربرت، وروناك راجبوروهيت، بينما جاء فريق "كريبتونز" من "مدرسة جيمس وينشستر دبي" المكون من كاشفي أناند، وأديتي أناند، وبرانجال ماغاني في المركز

الثالث، وحل فريق (Back Prop Ninjas) من مدرسة "كلية دبي" وضم ساتفيك سينغ، وصامويل هيبوورث، وآريان رافي، وآراف جها في المرتبة الرابعة.

وشهدت المبادرة التي انطلقت مطلع مارس الجاري بدعم من "دبي للإعلام"، مشاركة أكثر من 320 طالباً من 38 جنسية، شكلوا 100 فريق يمثلون 46 مدرسة، ما يعكس أهمية المبادرة التي أسسها 4 طلبة المرحلة الثانوية في "كلية دبي" بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، بهدف حث الطلبة على التفكير النقدي، وتحفيز روح الابتكار لديهم لتطوير حلول مبتكرة تؤثر إيجاباً على المجتمع، ويشمل ذلك وضع نماذج أولية لحلولهم بمساعدة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ«OpenAI»

وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي المعروفة، وبذلك يتخطى الطلاب حدود المعرفة النظرية لمفهوم الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق العملي.

وفي هذا الإطار، أشار أدي جان، مؤسس "InnovAIte" إلى أن المبادرة تسعى إلى توفير منصة لتمكين الطلبة من التعرف على أدوات الذكاء الاصطناعي وتشجيعهم على المشاركة في تطوير حلول فعالة لمواجهة تحديات العالم الحقيقي. وتوجه جان بالشكر والتقدير لـ "دبي للإعلام" على دعمها“الهاكاثون"، مؤكداً التزامه بتحويله إلى مبادرة سنوية يقودها الطلبة في المستقبل.

من جانبه، أكد عبد الواحد جمعه، المدير التنفيذي للشؤون التجارية والشراكات حرص "دبي للإعلام" على دعم المبادرة التي تشجع روح الابتكار لدى طلبة المدارس الثانوية في دبي، وقال: "ندرك في "دبي للإعلام" أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة ودعمها وتهيئة بيئة إبداعية مستدامة قادرة على تمكين الطلبة من عرض أفكارهم وما يقدمونه من حلول نوعية تساهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع. ونسعى في "دبي للإعلام" من خلال دعمنا للمبادرة إلى عرض تشكيلة الحلول التي تقوم العقول الشابة بتطويرها، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز الابتكارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في المجتمع"، معبراً عن سعادته بدعم "دبي للإعلام" لـ "الهاكاثون" ما أتاح الفرصة لمشاركة الطلبة تجاربهم ورحلتهم في تشكيل المستقبل من خلال الاستناد إلى الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي.

ويعد "هاكاثون InnovAIte" حدثاً رائداً يهدف إلى تمكين العقول الشابة من مختلف الجنسيات والثقافات المقيمة على أرض الدولة من استكشاف الإمكانيات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التنوع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث ساهمت المبادرة في تشجيع الطلبة على إبراز إبداعاتهم في تقديم حلول مؤثرة ومبتكرة، وإظهار فهمهم العميق لأدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قدرتهم على الاستفادة منها وتطبيقها في مختلف المجالات.







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