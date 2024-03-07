Thursday, 07 March 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقعات الحالة الجوية في الإمارات من ليل الخميس إلى يوم الإثنين

3/7/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تزداد السحب تدريجياً على المناطق الجنوبية والغربية في الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من آخر ليل اليوم الخميس إلى بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.

وأكد المركز في تدوينة على حسابه على منصة إكس أن (ذروة الحالة) ستكون من مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت حيث يستمر تزايد السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد وسقوط البرد مع رياح قوية.

وقال إن فرصة سقوط الأمطار تستمر من مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت خاصة على المناطق الشرقية والشمالية تكون غزيرة إلى متوسطة ومن مساء الأحد تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار، بينما يوم الإثنين لا توجد أمطار مع فرصة تشكل الضباب صباح الإثنين.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07032024000110011019ID1107946230

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث