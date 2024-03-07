توقعات الحالة الجوية في الإمارات من ليل الخميس إلى يوم الإثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تزداد السحب تدريجياً على المناطق الجنوبية والغربية في الدولة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة من آخر ليل اليوم الخميس إلى بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.



وأكد المركز في تدوينة على حسابه على منصة إكس أن (ذروة الحالة) ستكون من مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت حيث يستمر تزايد السحب على أغلب مناطق الدولة ويتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد وسقوط البرد مع رياح قوية.



وقال إن فرصة سقوط الأمطار تستمر من مساء وليل الجمعة إلى مساء السبت خاصة على المناطق الشرقية والشمالية تكون غزيرة إلى متوسطة ومن مساء الأحد تقل تدريجياً كميات السحب والأمطار، بينما يوم الإثنين لا توجد أمطار مع فرصة تشكل الضباب صباح الإثنين.





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