اعتقال رجل صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على مواطن صيني يعيش في كاليفورنيا بتهمة سرقة تكنولوجيا متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل.

واتهم لينوي دينغ، وهو مهندس برمجيات سابق في غوغل، بأربع تهم تتعلق بسرقة أسرار تجارية، حسبما قال المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند في سان فرانسيسكو.

وقال غارلاند: "نزعم أن المدعى عليه سرق أسرارا تجارية متعلقة بالذكاء الاصطناعي من غوغل أثناء عمله سرا في شركتين مقرهما في الصين".

وأضاف: "سنحمي بشدة التقنيات الحساسة التي تم تطويرها في أمريكا من الوقوع في أيدي أولئك الذين لا ينبغي أن يمتلكونها".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو إن دينغ / 38 عاما / "سرق أكثر من 500 ملف سري تحتوي على أسرار تجارية تتعلق بالذكاء الاصطناعي، بينما كان يعمل سرا لصالح شركات مقرها الصين تسعى إلى الحصول على ميزة في سباق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وشارك دينغ، الذي كان يعمل في غوغل منذ عام 2019، في تطوير البرمجيات المستخدمة في مراكز بيانات الحوسبة الفائقة للشركة، والتي تم تصميمها لدعم أعباء العمل المستخدمة لتدريب واستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وفقا للائحة الاتهام.

ويقال إنه قام بتحميل الأسرار التجارية المخزنة في شبكة غوغل إلى حساب " غوغل كلاود" شخصي من مايو 2022 إلى مايو 2023.



