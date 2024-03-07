أصول واستثمارات بنوك دبي تتجاوز 2 تريليون درهم نهاية عام 2023

تخطت أصول واستثمارات البنوك العاملة في إمارة دبي 2 تريليون درهم بنهاية العام المنقضي 2023 بارتفاع نسبته 11% مقارنة بإجمالي رصيد الأصول والاستثمارات البالغ 1.8 تريليون درهم في نهاية عام 2022.

وأوضح تقرير المؤشرات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي أن الأصول بمفردها قد قفزت من 1.6 تريليون درهم في ديسمبر 2022 إلى 1.8 تريليون في ديسمبر العام المنقضي فيما ارتفعت الاستثمارات بدورها من 202.6 مليار درهم إلى 254 مليار درهم.

وأظهر التقرير بأن الائتمان الممنوح من قبل بنوك الإمارة قد بلغ رصيداً تراكمياً 904 مليارات درهم مقارنة برصيده الإجمالي البالغ 869 مليار نهاية 2022.

بينما ارتفع رصيد الودائع المسجلة من 991 مليار في ديسمبر 2022 الى1.147 تريليون في ديسمبر العام الماضي.

على صعيد آخر أوضحت البيانات أن بنوك أبوظبي ظلت في صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لتصل إلى 1.949 تريليون درهم مقارنة بإجمالي 1.758 تريليون درهم في 2022 فيما ارتفعت الاستثمارات من 280 مليار إلى 325.5 مليار درهم

بينما استقرت الودائع عند 1.164 تريليون درهم نهاية 2023 مقارنة برصيد تراكمي في العام السابق فوق حاجز التريليون درهم له فيما ارتفع الائتمان من 850.5 مليار درهم إلى 916 مليار درهم.

على جانب آخر ارتفعت أصول بنوك الدولة الأخرى من 288 مليار درهم إلى 320 مليار درهم وارتفعت الودائع من 188 مليار درهم

إلى 210 مليارات درهم وكذلك الائتمان من 160 مليار درهم إلى 171 مليار درهم في الوقت الذي نمت فيه الاستثمارات من 45.3 مليار درهم إلى 55 مليار درهم نهاية العام المنقضي.





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