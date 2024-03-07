«المركزي»: البنوك الإسلامية تحوذ 22% من التمويلات المصرفية بالإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختصت البنوك الإسلامية بقرابة 22% من إجمالي رصيد التمويلات المصرفية الممنوحة بالإمارات ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات من البنوك الإسلامية بنسبة 8% من 398 مليار في نهاية 2022 إلى 429 مليار درهم نهاية العام المنقضي 2023.
واظهرت بيانات للمركزي بأن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بدوره قد ارتفع من 440 مليار درهم إلى 495 مليار درهم.
فيما عززت تلك البنوك من إجمالي أصولها لترفعها من 631 مليار درهم إلى 703 مليارات درهم في ديسمبر 2023 بينما ارتفعت الاستثمارات من 104 إلى 133 مليار درهم.
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