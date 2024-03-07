Thursday, 07 March 2024 01:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«المركزي»: البنوك الإسلامية تحوذ 22% من التمويلات المصرفية بالإمارات

3/7/2024 3:00:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختصت البنوك الإسلامية بقرابة 22% من إجمالي رصيد التمويلات المصرفية الممنوحة بالإمارات ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات من البنوك الإسلامية بنسبة 8% من 398 مليار في نهاية 2022 إلى 429 مليار درهم نهاية العام المنقضي 2023.

واظهرت بيانات للمركزي بأن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بدوره قد ارتفع من 440 مليار درهم إلى 495 مليار درهم.

فيما عززت تلك البنوك من إجمالي أصولها لترفعها من 631 مليار درهم إلى 703 مليارات درهم في ديسمبر 2023 بينما ارتفعت الاستثمارات من 104 إلى 133 مليار درهم.


تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN07032024000110011019ID1107946227

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث