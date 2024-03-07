«المركزي»: البنوك الإسلامية تحوذ 22% من التمويلات المصرفية بالإمارات

اختصت البنوك الإسلامية بقرابة 22% من إجمالي رصيد التمويلات المصرفية الممنوحة بالإمارات ليرتفع الرصيد التراكمي للتمويلات من البنوك الإسلامية بنسبة 8% من 398 مليار في نهاية 2022 إلى 429 مليار درهم نهاية العام المنقضي 2023.

واظهرت بيانات للمركزي بأن حجم ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بدوره قد ارتفع من 440 مليار درهم إلى 495 مليار درهم.

فيما عززت تلك البنوك من إجمالي أصولها لترفعها من 631 مليار درهم إلى 703 مليارات درهم في ديسمبر 2023 بينما ارتفعت الاستثمارات من 104 إلى 133 مليار درهم.





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