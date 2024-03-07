خطاب مرتقب لبايدن مع اقتراب المواجهة الجديدة مع ترامب

يلقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس الخطاب السنوي عن حال الاتحاد، والذي يأتي في مرحلة مفصلية في المسيرة السياسية للديمقراطي البالغ 81 عاما، مع سعيه لإقناع الناخبين المترددين بقدرته على هزيمة الجمهوري دونالد ترامب في المواجهة المرجحة بينهما في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وغالبا ما يكون الخطاب الذي يلقيه الرئيس أمام أعضاء الكونغرس (النواب والشيوخ)، محطة رمزية الى حد كبير. لكن في العام 2024، سيكون بايدن أمام تحديات ترفد جميعها مسار انتخابات الخامس من نوفمبر، مثل الشكوك بقدرته على الاستمرار لولاية ثانية نظرا لتقدّمه في السنّ، وأداء الاقتصاد الأمريكي، وموقف واشنطن حيال الحرب في غزة وأوكرانيا.

وسيتابع ملايين الأمريكيين الخطاب ليس فقط لسماع ما سيدلي به بايدن، بل مراقبة الطريقة التي سيقول بها كلماته، وما اذا كان سيكرّر الهفوات التي تخللتها تصريحاته في الآونة الأخيرة، وتشكّل مادة دسمة لترامب (77 عاما) للسخرية من الرئيس الحالي وقدراته الذهنية ولغة جسده.

وفي الخطاب المقرر أن يبدأ عند الساعة التاسعة مساء (01,00 ت غ فجر الجمعة)، يتوقع أن يركّز بايدن على انجازات حققها في مجال البنى التحتية في الولايات المتحدة، وأسعار الأدوية وديون الطلاب. وهو شدّد الأربعاء على أنه قام "خلال ثلاثة أعوام، بأكثر مما قام به غالبية الرؤساء خلال ثمانية".

وكتب بايدن على منصة إكس "اخترتموني لأؤدي المهمة، أبني اقتصادا يعمل لصالح العاملين، وأجعل الحياة أفضل للعائلات"، مضيفا "سأطلعكم على التقدم المحقق وأرسم المسار الى الأمام".

وتتحضر الولايات المتحدة لمواجهة جديدة بين بايدن وترامب في 2024، بعد أربعة أعوام من فوز الرئيس الديموقراطي على منافسه الجمهوري وإخراجه من البيت الأبيض في انتخابات 2020. وحقق كل منهما فوزا كبيرا هذا الأسبوع في "الثلاثاء الكبير" الذي شهد انتخابات تمهيدية للحزبين الديموقراطي والجمهوري في ولايات عدة.

ومن المتوقع أن يركز بايدن على الانتخابات بوصفها مواجهة وجودية، ويحذّر من الخطر الذي تمثّله عودة ترامب الى البيت الأبيض، على الديموقراطية في الولايات المتحدة وموقعها على الساحة الدولية.

وبعد أربعة أعوام من حرمانه الفوز بولاية ثانية، عاد ترامب بقوة الى السياسة الأمريكية، وتضعه استطلاعات رأي في موقع أفضلية على بايدن، على رغم مواجهته سلسلة من الاتهامات والمحاكمات، إحداها على خلفية محاولته قلب نتيجة انتخابات 2020.

ويعوّل الثري الجمهوري على قاعدة صلبة من المؤيدين، خصوصا في أوساط الطبقات العاملة والناخبين البيض.

غزة وأوكرانيا

وعلى رغم تخلفه في الاستطلاعات، يعوّل بايدن على خطاب حال الاتحاد لتذكير الأمريكيين بالأسباب التي دفعتهم لانتخابه في 2020 وإقناعهم بمنحه ولاية ثانية من أربعة أعوام.

وأمضى بايدن ثلاثة أيام في نهاية الأسبوع الماضي مع مساعديه في منتجع كامب ديفيد للعمل على صياغة الخطاب، ويأمل في استكمال وضع اللمسات الأخيرة عليه الخميس، وفق ما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار.

وشدد البيت الأبيض على أن بايدن سيكون حاضرا لمواجهة أي مضايقات من حلفاء ترامب المتشددين خلال الخطاب. الا أن هذا ليس الخطر الوحيد الذي يواجهه، فالعديد من المراقبين ينتظرون الخطاب لتبيان ما إذا كان بايدن سيظهر أي علامات ضعف بعد سلسلة من التعثرات والهفوات خلال الأعوام الماضية.

وقالت سارادا بيري التي كانت ضمن كتّاب الخطابات في فريق الرئيس السابق باراك أوباما، لوكالة فرانس برس "فيما يتعلّق بأي رئيس... فالتعثر بطريقة ما، ليس بالضرورة جسديا، لكن في الكلمات حتى، قد يكون له غالبا تأثير يطغى على (تأثير) ما يقوله الرئيس".

وأوضح بايدن أنّ العناوين الأساسية في خطابه ستشمل أيضاً الحقوق المرتبطة بالإنجاب، والتي يعتبرها الديمقراطيون مفتاحاً أساسياً لحصد الأصوات على حساب الجمهوريين.

وعلى الصعيد الدولي، ستتركز الأنظار على موقفه من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي ستتمّ شهرها الخامس، والحرب بين روسيا وأوكرانيا التي دخلت عامها الثالث.

ويتوقع أن يحض الرئيس الأمريكي الديمقراطي الجمهوريين في الكونغرس على كسر الجمود الذي يعيق إقرار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

ودعا بايدن السيدة الأوكرانية الأولى أولينا زيلينسكا وأرملة المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني لتكونا ضيفتيه في مبنى الكابيتول أثناء إلقائه الخطاب. لكن أعلن البيت الأبيض أن السيدتين لن تتمكنا من تلبية الدعوة.





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