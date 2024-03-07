مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية وسط تهديد بالإغلاق

(MENAFN
) لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية المحتمل، أقر مجلس النواب الأمريكي الذي يتزعمه الجمهوريون إجراءً لتمويل القطاعات الحيوية للحكومة الفيدرالية لبقية العام المالي، الذي بدأ في أكتوبر، ,على الرغم من هذا الموافقة، تستمر المخاوف بشأن خطر إغلاق حكومي آخر محتمل.
كما حصل المشروع على دعم كبير في مجلس النواب، مع 339 صوتًا مؤيدًا و85 صوتًا ضد، على الرغم من أن 83 جمهوريًا عارضوه، والآن، ينتظر المشروع مناقشته في مجلس الشيوخ، مع اقتراب موعد نهاية الفترة يوم الجمعة بتاريخ 8 مارس، لتفادي انتهاء التمويل المؤقت لعدة وزارات في واشنطن.
كذلك يتكون المشروع، الذي يتألف من 1050 صفحة شاملة، من أحكام تمويلية لمختلف الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك الزراعة، والعدالة، والنقل، والإسكان والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى ذلك، يوفر موارد لمبادرات حيوية مثل مشاريع البنية التحتية في قواعد الجيش ورعاية القدامى، حيث واجه رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، تحدي توجيه الدعم الثنائي الحزبي، مع الاعتماد على أصوات الديمقراطيين لضمان مرور المشروع. منذ توليه رئاسة المجلس في أكتوبر، واجه جونسون عقبات في الحكم بسبب الأغلبية الضئيلة في مجلس النواب.
في حين يدعو خصوم المشروع إلى تخفيضات أكبر في الإنفاق، خاصةً في ظل ارتفاع الدين العام، الذي يبلغ حوالي 34.5 تريليون دولار، ويعكس الدعوة إلى تقليص الإنفاق المزيد من المناقشات المتعلقة بالمسؤولية المالية والإنفاق الحكومي، مما يسلط الضوء على وجهات النظر المتباينة داخل الساحة التشريعية، ومع تقدم المشروع إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه، تبقى مصيره غير مؤكد، مؤكدة على تعقيدات التفاوض الميزانية وضرورة التعامل مع التحديات المالية القادمة.
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