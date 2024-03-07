الاستطلاع الفيدرالي يشير إلى نمو اقتصادي طفيف وسط مؤشرات متفاوتة للتضخم والتوظيف

(MENAFN
) دراسة حديثة أُنجزت بتكليف من مجلس الاحتياطي الفيدرالي تظهر زيادة طفيفة في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أوائل يناير حتى نهاية فبراير، ومع ذلك، تتميز الصورة الاقتصادية الأوسع بتفاعل معقد بين أنماط التضخم والتوظيف، مما يشكل تحديًا دقيقًا لصانعي السياسات في المصرف المركزي بينما يسعون للحفاظ على استقرار الأسعار.
كما يأتي إصدار الاحتياطي الفيدرالي للاستطلاع بعد تعليقات أدلى بها رئيس البنك جيروم باول، الذي أكد التباس الدائم المحيط بتوقيت التعديلات على أسعار الفائدة بسبب عدم وضوح تحقيق مزيد من التقدم في السيطرة على التضخم، ويواجه باول وزملاؤه مهمة تنظيم تباطؤ تدريجي في النمو الاقتصادي مع الحفاظ على معدلات البطالة منخفضة، وهو سيناريو يعرف باسم "هبوط ناعم", ويتعقد هذا التحدي بوجود التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود في عام 2022 ولكنه الآن يقترب من النطاق المستهدف للبنك المركزي البالغ 2 بالمئة.
كذلك يجمع الاستطلاع، المعروف عادة باسم "الكتاب البيج"، مدخلات من الشركات في مختلف القطاعات عبر البلاد حتى 26 فبراير, ويشير إلى أن النشاط الاقتصادي شهد زيادة طفيفة في المتوسط خلال الفترة, وفي حين بقي النمو العام إيجابيًا، فإن نتائج الاستطلاع تشير إلى نظرة مختلطة، مع توقعات بزيادة الطلب وتحسن الظروف المالية على مدى الستة إلى اثني عشر شهرا المقبلة.
في حين يسلط استطلاع الاحتياطي الفيدرالي الضوء على الديناميات المعقدة داخل اقتصاد الولايات المتحدة، مع التوسع الطفيف مقابل المخاوف المتبقية بشأن ضغوط التضخم واتجاهات التوظيف، وبينما يسعى صانعو السياسات لتحقيق توازن حساس بين تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف مخاطر التضخم، ويوفر الاستطلاع رؤى قيمة حول التطورات المتغيرة في الأرضية الاقتصادية ويوجه القرارات السياسية المستقبلية.
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