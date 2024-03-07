النمو الصيني في الصادرات والواردات يتعدى التوقعات، مما يعطي أملاً بالاسترداد الاقتصادي

(MENAFN
) تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية التوقعات، مما يقدم نظرة واعدة للاسترداد الاقتصادي، وأظهرت البيانات الجماركية الصينية الأخيرة لشهري يناير وفبراير أخبارًا مشجعة، مشيرة إلى أداء قوي في التجارة الصادرة والواردة على حد سواء، وتقدم هذه الاتجاهات الإيجابية تفاؤلًا للمسؤولين السياسيين، مشيرة إلى إمكانية حدوث انتعاش محتمل بعد فترة طويلة من التباطؤ في قطاع التصنيع الذي كان عبئًا على الاقتصاد.
كما تكشف البيانات أن الصادرات الصينية خلال الشهرين الأولين من العام شهدت زيادة كبيرة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة نمو 1.9 في المائة المتوقع من قبل المحللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز، وفي الوقت نفسه، شهدت الواردات زيادة بنسبة 3.5 في المائة، متفوقة على الزيادة المتوقعة بنسبة 1.5 بالمئة.
كذلك اتخذت السلطات الجماركية الصينية تدابير استباقية من خلال توحيد أرقام التجارة لشهري يناير وفبراير في محاولة لضمان دقة وموثوقية البيانات، وهذا التوحيد يهدف إلى تقليل أي تشويش ناتج عن تحول تواريخ احتفالات السنة القمرية، التي وقعت في فبراير من هذا العام، ويؤكد إعلان رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ لهدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة لعام 2024 عزم الحكومة على إحياء الاقتصاد، وبالإضافة إلى تحديد هذا الهدف، التزم بتنفيذ تدابير تهدف إلى إعادة تشكيل نمو البلاد الاقتصادي، مشيرًا إلى تحول استراتيجي في النهج.
في حين واجهت الصين تحديات كبيرة في العام السابق، بما في ذلك أزمة في العقارات، وانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية، وتحديات للمصنعين في تأمين المشترين. بالإضافة إلى ذلك، كافحت الحكومات المحلية مع أعباء ديون كبيرة. وفي هذا السياق، يقدم النمو الأقوى من المتوقع في الصادرات والواردات شعاعًا من الأمل للاسترداد الاقتصادي الشامل والانتقال المحتمل نحو مسار نمو أكثر استدامة.
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