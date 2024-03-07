وانغ يي: الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية الصيني اليوم الخميس بأن بكين وموسكو أنشأتا "نموذجا جديدا" للعلاقات بين القوى العظمى، مؤكدا أن الصين ستكون قوة عالمية للسلام والاستقرار.



وقال وانغ يي في مؤتمر صحفي على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني في بكين اليوم الخميس، إن "الصين وروسيا وضعتا نموذجا جديدا للعلاقات بين القوى الكبرى يختلف تماما عن حقبة الحرب الباردة القديمة"، مضيفا أن العلاقات الثنائية تقوم على "أساس عدم الانحياز وعدم المواجهة وعدم الاستهداف لأطراف ثالثة".



ودعا وانغ إلى تعزيز دور الأمم المتحدة وليس إضعافه، وقال في إشارة إلى بلاده وروسيا: "سنمضي قدما في تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، ودعم تعددية الأقطاب الحقيقية، ونظام دولي تقع في قلبه الأمم المتحدة، ونحافظ على الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.

واعتبر أن فرصا جديدة للتنمية تظهر في العلاقات بين البلدين، مؤكدا رغبة بكين في العمل المشترك مع موسكو "إعطاء زخم جديد للتعاون ومواصلة تعزيز أساس الصداقة بين الشعبين".



وشدد الوزير الصيني على أنه "في مواجهة الاضطرابات المعقدة في البيئة الدولية، ستستمر الصين في كونها قوة للسلام وقوة للاستقرار وأيضا قوة للتقدم في العالم".

RT