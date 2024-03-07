بصورة وتعليق.. شاهد كيف سخر إيلون ماسك من تعطل فيسبوك وإنستغرام

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "X"، هذه الصورة الساخرة؛ تعليقًا على العطل الذي ضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وتبدو في الصورة منصات شركة "ميتا" كبطاريق تؤدي التحية لمنصة "X".
كما علق "ماسك" عبر حسابه على "X" قائلًا: "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل"، وهي التغريدة التي حققت أكثر من 67 مليون مشاهدة فور نشرها.
وقد قوبل منشور "ماسك" بتفاعل ساخر من متابعيه، الذين شاركوا بصورة لمارك زوكربيرغ، تظهره مشغولًا بإصلاح العطل، وصور أخرى تعبر عن سخرية منصة "X"، من منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".
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