بصورة وتعليق.. شاهد كيف سخر إيلون ماسك من تعطل فيسبوك وإنستغرام

MENAFN - Al Wakeel News)نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مالك منصة "X"، هذه الصورة الساخرة؛ تعليقًا على العطل الذي ضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وتبدو في الصورة منصات شركة "ميتا" كبطاريق تؤدي التحية لمنصة "X".



كما علق "ماسك" عبر حسابه على "X" قائلًا: "إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل"، وهي التغريدة التي حققت أكثر من 67 مليون مشاهدة فور نشرها.



وقد قوبل منشور "ماسك" بتفاعل ساخر من متابعيه، الذين شاركوا بصورة لمارك زوكربيرغ، تظهره مشغولًا بإصلاح العطل، وصور أخرى تعبر عن سخرية منصة "X"، من منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".









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