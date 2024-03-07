الحرس الوطني لولاية نيويورك يبدأ حربا تحت الأرض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول، أنه سيتم نشر ألف عنصر من الحرس الوطني للولاية في مترو أنفاق المدينة لمحاربة الجريمة بعد وقوع سلسلة حوادث.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حادث إطلاق نار وقع منتصف فبراير في إحدى محطات حي برونكس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وفي أواخر فبراير تعرض سائق مترو للطعن في إحدى محطات بروكلين.
وقالت هوشول في تصريح من مركز مراقبة السكك الحديدية التابع لهيئة النقل العام في وسط المدينة، أمس الأربعاء: "لن نتساهل مع هذه الهجمات الشنيعة في شبكة مترو أنفاق المدينة"، والهدف من نشر جنود الحرس الوطني هو "مساعدة شرطة نيويورك على تعزيز عمليات تفتيش حقائب الركاب في المحطات الأكثر ازدحاما".
ووعدت حاكمة الولاية، بنشر كاميرات مراقبة إضافية، وأعلنت عن خطط تسهل منع دخول الأشخاص المدانين بمهاجمة موظف في شبكة النقل، إلى المترو.
من جهته أعلن رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك آدامز، تعزيز عمليات التفتيش.
RT
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