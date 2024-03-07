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الحرس الوطني لولاية نيويورك يبدأ حربا تحت الأرض

3/7/2024 1:37:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول، أنه سيتم نشر ألف عنصر من الحرس الوطني للولاية في مترو أنفاق المدينة لمحاربة الجريمة بعد وقوع سلسلة حوادث.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حادث إطلاق نار وقع منتصف فبراير في إحدى محطات حي برونكس وأدى إلى مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، وفي أواخر فبراير تعرض سائق مترو للطعن في إحدى محطات بروكلين.


وقالت هوشول في تصريح من مركز مراقبة السكك الحديدية التابع لهيئة النقل العام في وسط المدينة، أمس الأربعاء: "لن نتساهل مع هذه الهجمات الشنيعة في شبكة مترو أنفاق المدينة"، والهدف من نشر جنود الحرس الوطني هو "مساعدة شرطة نيويورك على تعزيز عمليات تفتيش حقائب الركاب في المحطات الأكثر ازدحاما".


ووعدت حاكمة الولاية، بنشر كاميرات مراقبة إضافية، وأعلنت عن خطط تسهل منع دخول الأشخاص المدانين بمهاجمة موظف في شبكة النقل، إلى المترو.


من جهته أعلن رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي إريك آدامز، تعزيز عمليات التفتيش.

RT

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