Thursday, 07 March 2024 11:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبير أوكراني يكشف عن الوحدة العسكرية التي قد ترسلها فرنسا للقتال إلى جانب كييف

3/7/2024 1:37:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال روسلان بورتنيك، مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، في مقابلة مع قناة بوليتيكا على يوتيوب، إنه من المحتمل أن تقوم فرنسا بإرسال الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا.
وأضاف الخبير: "يوجد لدى فرنسا جيش خاص لهذا الغرض، يسمى الفيلق الأجنبي، وهو يعمل في الخارج فقط".

وأعرب بورتنيك عن اعتقاده بأنه، سيكون من الصعب على نظام كييف أن يحافظ على الجبهة بمفرده نظرا لكثافة واشتداد القتال في الوقت الراهن، ولأن الموارد العسكرية لأوكرانيا تقترب من نهايتها.
وتابع الخبير القول: "وجود قوات من الحلفاء الغربيين في أوكرانيا هو السيناريو المرجح للغاية. ومن الواضح، أن دول شمال أوروبا: بريطانيا، وبولندا، ودول البلطيق، وهولندا، وفرنسا، مستعدة للانخراط في مثل هذه السيناريوهات".
ومن المعروف أن الفيلق الأجنبي الفرنسي، هو وحدة من القوات المسلحة الفرنسية يتم استخدامها فقط في أراضي الدول الأخرى. ويخدم في هذه القوة الكثير من مواطني الدول الأخرى الذين يشاركون بنشاط في الحملات العسكرية الأجنبية وعمليات حفظ السلام.

روسيا اليوم

MENAFN07032024000208011052ID1107946052

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث