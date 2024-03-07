3 إصابات في طوباس بعد اقتحام قوات الاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تتعامل مع 3 إصابات نتيجة اعتداء بالضرب في طوباس بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى.
وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال قامت بعرقلة عمل الطواقم الطبية واحتجازهم لفترة.
وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل بمدينة طوباس وسط إطلاق نار واشتباكات بأزقة المدينة.
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