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3 إصابات في طوباس بعد اقتحام قوات الاحتلال

3/7/2024 1:37:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تتعامل مع 3 إصابات نتيجة اعتداء بالضرب في طوباس بعد أن تم نقلهم إلى المستشفى.


وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال قامت بعرقلة عمل الطواقم الطبية واحتجازهم لفترة.


وأفاد مراسل الجزيرة في وقت سابق بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منازل بمدينة طوباس وسط إطلاق نار واشتباكات بأزقة المدينة.


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