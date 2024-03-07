البلقاء التطبيقية تُعلن مواعيد المحاضرات خلال رمضان
التاريخ
3/7/2024 1:37:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية مواعيد المحاضرات خلال شهر رمضان .
وتبدأ المحاضرات في تمام الساعة التاسعة صباحاً ووفقا للجدول المرفق أدناه :
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