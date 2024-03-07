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الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 6 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بريانسك وتولا وكورسك

3/7/2024 1:37:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض الدفاعات الجوية الروسية، الليلة الماضية، طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وتدمير 3 مسيرات أخرى فوق مقاطعة بريانسك و2 فوق مقاطعة تولا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان، إن الجيش الروسي أحبط محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرة ضد أهداف على الأراضي الروسية.

هذا وتحاول كييف بشكل شبه يومي مهاجمة أهداف في المناطق الحدودية والوسطى من روسيا بواسطة طائرات بدون طيار، وبدورها تنجح منظومات الدفاع الجوي الروسية في اعتراض طائرات العدو المهاجمة في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم.
وتم جراء ذلك فرض المستوى البرتقالي للتأهب ضد الإرهاب في العديد من المناطق.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو العام الماضي.

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