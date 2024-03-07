الخارجية الأمريكية تعلن عن برنامج لإعادة إعمار 3 مدن أوكرانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وصندوق "مارشال" الألماني التابع للولايات المتحدة، عن تأسيس "شراكة المدن الأوكرانية من أجل التعافي الحضري المستدام".وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنه "في 6 مارس الحالي، أعلنت الوزارة وصندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة عن إنشاء شراكة المدن الأوكرانية من أجل التعافي الحضري المستدام، وهي شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص لمساعدة الأوكرانيين على إعادة تصميم وإعادة بناء مدن مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود".



وأضافت الخارجية الأمريكية أنها "تتعاون مع صندوق النقد الدولي لجلب أصحاب المصلحة الرئيسيين والخبراء الفنيين وشركاء التمويل إلى جهود برنامج الصندوق الألماني مع الاستفادة من طاقة والقطاع الخاص والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات".



ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن "الصندوق الألماني سيقيم شراكات وبرامج وتحالفات جديدة عبر الأطلسي بين الكيانات الأوروبية والأمريكية من أجل المساعدة في تعافي وإعادة تطوير ما يصل إلى ثلاث مدن أوكرانية. وفي هذه العملية، سيساعد برنامج المدن الأوكرانية في تمكين جيل جديد من مسؤولي المدن الأوكرانية، والمخططين الحضريين، والمهندسين المعماريين، والمهندسين، وفرق البناء لإعادة البناء بشكل أفضل باستخدام الأساليب المستدامة".



وأكدت الخارجية الأمريكية أن "برنامج المدن الأوكرانية سيتعاون بالتنسيق مع حكومة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة الثنائية لمساعدة المدن المستفيدة في العثور على الموارد التي تحتاجها لإعادة البناء"، مشيرة إلى أنه "تم تصميم برنامج إنشاء المدن الأوكرانية كمبادرة مدتها ثلاث سنوات، وسيتم إطلاقها رسميا في مؤتمر تعافي أوكرانيا في يونيو في برلين، وستنتهي عندما تصبح المدن جاهزة للبدء".

RT