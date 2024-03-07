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الدوريات الخارجية تحذر السائقين من خطر انزلاق المركبات

3/7/2024 1:37:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال المسير على الطرق الخارجية التي تشهد تساقطاً للأمطار.
وقال الصمادي، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إنه منذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع كوادر الدوريات على الطرق الخارجية، موضحاً أن الحركة المرورية سالكة ولا توجد أي عوائق على الطرق الخارجية.
وأضاف أن بعض الطرق الخارجية تشهد تساقطاً للأمطار، خاصة المناطق الوسطى والشمالية، مؤكداً تواجد الكوادر للدلالة والإرشاد.
وحذّر الصمادي من ارتكاب مخالفة السير بسرعات عالية مع تساقط الأمطار لتلافي خطر انزلاق المركبات .













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