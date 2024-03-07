الدوريات الخارجية تحذر السائقين من خطر انزلاق المركبات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا النقيب عامر الصمادي، من إدارة الدوريات الخارجية، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر خلال المسير على الطرق الخارجية التي تشهد تساقطاً للأمطار.
وقال الصمادي، خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام، إنه منذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع كوادر الدوريات على الطرق الخارجية، موضحاً أن الحركة المرورية سالكة ولا توجد أي عوائق على الطرق الخارجية.
وأضاف أن بعض الطرق الخارجية تشهد تساقطاً للأمطار، خاصة المناطق الوسطى والشمالية، مؤكداً تواجد الكوادر للدلالة والإرشاد.
وحذّر الصمادي من ارتكاب مخالفة السير بسرعات عالية مع تساقط الأمطار لتلافي خطر انزلاق المركبات .
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