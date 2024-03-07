من هو المخترع الكويتي محمد الشارخ الذي أحدث نبأ وفاته حزناً عارماً بمواقع التواصل؟

MENAFN - Al Wakeel News)تصدر خبر وفاة المخترع الكويتي محمد الشارخ منصة التواصل الاجتماعي "اكس" ومحرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية ، من هو محمد الشارخ ولماذا تصدر منصات التواصل ؟الكويتي محمد الشارخ هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "صخر" لبرامج الحاسب، وأول من أدخل اللغة العربية للحواسيب عن عمر ناهز (82 عاما).ولد محمد عبد الرحمن الشارخ في عام 1942، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1965، كما حصل على درجة الماجستير في التنمية الاقتصادية من كلية ويليامز بولاية ماساتشوستس الأميركية.ويعود إلى الشارخ فضل تأسيس شركة "صخر" لبرامج الحاسب الآلي عام 1982 وهو أول من أدخل اللغة العربية للحواسيب.وحصلت شركته صخر على 3 براءات اختراع من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وهي: التعرف الضوئي على الحروف "أو سي آر" (OCR)، والترجمة الآلية من العربية للإنجليزية، والنطق العربي.وحقق الشارخ العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها تطوير برنامج القرآن الكريم وإدخال كتب الحديث التسعة باللغة الإنجليزية للحاسوب عام 1985.



وعمل الشارخ على تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة والتي تجاوز عددها الـ90 برنامجا ونشر كتب تعليم الحاسوب وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب.

كما أنجز أرشيف المعلومات الإسلامية والتعرف الضوئي على الحروف العربية عام 1994 ونطق الحروف العربية عام 1998 والترجمة من وإلى العربية عام 2002 وترجمة التخاطب الآلي عام 2010.

وفي عام 1997 أسس مشروع "كتاب في جريدة" بالتعاون مع منظمة "يونسكو"، وفي عام 2016، بدأ الشارخ مشروع "أرشيف الشارخ" الذي يحوي نسخا من أمهات المجلات الأدبية والثقافية العربية القديمة والحديثة وتحميلها على شبكة الإنترنت بهدف الحفاظ عليها كتراث وأن تصبح في متناول الباحثين والمثقفين العرب.



وفي عام 2019، طرح الشارخ معجما محوسبا معاصرا للغة العربية، على الإنترنت بشكل مجاني، ويحتوي على 125 ألف معنى وتركيب، كما يحتوي على قاعدة بيانات للمترادفات والمتضادات بلغت 35 ألف مترادف ومتضاد، كما يضم الموقع 3 من أشهر المعاجم التراثية: القاموس المحيط، وتاج العروس، ولسان العرب.

وفي عام 1968 نشر الشارخ أول قصة كتبها بعنوان "قيس وليلى"، كما أن له 3 مجموعات قصصية منشورة، عبارة عن 10 قصص تم نشرها عام 2006، و"الساحة" نشرت عام 2012، و"أسرار" ونشرت عام 2017، كما نشر رواية "العائلة" عام 2018.

عمل الشارخ نائبا للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضوا في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس ورأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، كما عمل نائبا لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، وأسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.

ويعد الشامخ أحد المساهمين في تمويل "مركز دراسات الوحدة العربية"، و"المنظمة العربية للترجمة"، كما أنه أحد المساهمين في تأسيس "معهد العالم العربي" في باريس

نعاه العديد من رواد مواقع التواصل، مستذكرين طيب أثره وعمق إنجازاته.

ونعت الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الفقيد عبر منشور على منصة إكس جاء فيه "يعد الراحل محمد الشارخ أول من أدخل اللغة العربية إلى الحواسيب، في التاريخ، وطور القارئ الآلي، والترجمة الآلية والنطق الآلي، وهو مؤسس ورئيس شركة صخر".

وأضافت أن الراحل "حصل على جائزة الدولة التقديرية في عام 2018 في الكويت، وعلى جائزة "خدمة الإسلام" من قبل جائزة "الملك فيصل" في المملكة العربية السعودية في عام 2021′′.

كما نعاه رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم قائلا "فقدت الكويت أحد أبرز رجالاتها المخلصين الذين ساهموا برفع اسم البلد في شتى المحافل الدولية والإسلامية"، مضيفا أنه "ساهم في إثراء الثقافة العربية والإسلامية لخدمة الإسلام والثقافة العربية".