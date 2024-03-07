الحرب على غزة تدخل شهرها السادس: معارك واشتباكات ونسف مربعات سكنية

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الخميس، الشهر السادس، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين، ونسف المربعات السكنية، وإجبار الفلسطينيين على النزوح الداخلي في القطاع ومنع عنهم المساعدات الإغاثية والإنسانية، حيث بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة.

وتتكثف الدعوات الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للقطاع بشكل أكبر. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعمل على فتح ممر إغاثة محتمل عبر جزيرة قبرص.

يأتي ذلك، فيما شن الطيران الإسرائيلي مع دخول الحرب يومها الـ 153 غارات على أنحاء قطاع غزة، حيث جددت القوات الإسرائيلية استهداف تجمعات سكان ينتظرون المساعدات الإنسانية.

وطالت الغارات حي الجنينة شرقي رفح جنوبي القطاع، ومنازل في مخيم النصيرات ودير البلح، في وقت جددت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء.

وأسفر القصف والغارات عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 30717 شهيدا و72156 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

إلى ذلك، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي للقوات الإسرائيلية على مختلف محاور التوغل، التي تشهدها معارك ضارية واشتباكات عنيفة، أوقت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي خاصة خلال المعارك بجنوب غزة.