برنامج الأغذية: يجب إدخال 300 قافلة مساعدات إلى غزة يومياً على الأقل‎

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- طالب“برنامج الأغذية العالمي”بزيادة عدد قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة يومياً إلى المثلين على الأقل لتلبية بعض الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي في "برنامج الأغذية العالمي": "أود قول إنه يتعين زيادة المستوى إلى مثلي ما هو عليه الآن. الآن هناك نحو 150 شاحنة. يتعين أن تبلغ 300 على الأقل يومياً".

وأضاف لوكالة "رويترز" مستدركاً: "لكن يتعين بالتأكيد استكمال هذا أيضاً على المدى الطويل ".

وحذرت الأمم المتحدة من أن مجاعة واسعة النطاق بقطاع غزة "حتمية تقريباً" في حال عدم التحرك لمنعها.



وتقول منظمات الإغاثة إن العمليات العسكرية وانعدام الأمن والقيود الواسعة النطاق على تسليم الإمدادات الأساسية هي المسؤولة عن نقص الغذاء في القطاع الذي دمره الهجوم الإسرائيلي على حركة حماس.

وقال مسؤولو الصحة في غزة أن الحرب التي تدور رحاها منذ 5 أشهر أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في القطاع، بحسب "رويترز".

وقبل بدء النزاع في أكتوبر/ تشرين الأول، كانت غزة تعتمد على 500 شاحنة تدخل يومياً. ويمكن حالياً تسليم المساعدات إلى جنوب غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل.

ويمثل انهيار القانون والنظام داخل غزة عائقاً رئيسيا أمام إيصال المساعدات، حيث دمرت الحرب المستمرة منذ 5 أشهر مؤسسات كثيرة عززت النظام الاجتماعي في القطاع الفلسطيني.





وقال البرنامج إن قوات الدفاع الإسرائيلية رفضت، الثلاثاء، دخول أول مهمة لبرنامج الأغذية العالمي إلى شمال غزة منذ 20 فبراير/ شباط، وهي قافلة غذائية مكونة من 14 شاحنة، بعد انتظار دام 3 ساعات عند نقطة تفتيش وادي غزة.

وقال سكاو إن "السلطات الإسرائيلية لم تقدم سبباً لرد القافلة".

وقال "برنامج الأغذية العالمي" إنه بعد رد الشاحنات، تم تغيير مسارها ثم أوقفها حشد كبير من الأشخاص اليائسين الذين نهبوا الطعام واستولوا على نحو 200 طن.

وقال سكاو إنه لا يستطيع التنبؤ بموعد يستأنف فيه برنامج الأغذية العالمي محاولة توصيل إمدادات إلى شمال غزة، لكنه قال إن البرنامج "مصمم على الوصول إلى هناك في أقرب وقت ممكن".

وقال سكاو: "قمنا بجمع سلع أساسية لنتمكن من خدمة جميع السكان لمدة 3 أشهر، ويمكن تعزيز ذلك غداً، إذا سمح الوضع بذلك... سنذهب بمجرد أن نشعر أن الظروف مواتية".