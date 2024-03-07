بينهم صحفية.. حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت عدة قرى وبلدات في رام الله ونابلس وطوباس والخليل وقلقيلية وغيرها من مدن الضفة الغربية.

واعتقلت قوة من جيش الاحتلال، الصحفية بشرى الطويل بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة البيرة.

فيما اعتقلت رائدة غانم البرغوثي، وهند رشاد البرغوثي، بعد اقتحام منازل عدة للعائلة في قرية عابود غربي رام الله.

واعتقلت صمود مطير شقيقة الشهيدة عهد مطير من منزلها في رام الله.

واعتقل الشاب محمد نخلة، نجل الأسير جلال نخلة بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الجلزون قرب رام الله.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، عضو الأمانة العامة للغرفة التجارية بالمحافظة، أيمن المصري، بعد مداهمة منزله.

فيما اعتقل المحرر براء شلطف بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنازل المواطنين في شارع عمان بمدينة نابلس.

وداهمت قوة إسرائيلية منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر وعاثت فيه خرابًا.

كما أصيب 3 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحامها لطوباس، وسط اشتباكات مع مقاومين.

واحتجزت قوات الاحتلال طاقم الهلال الأحمر لفترة من الوقت قبل أن تسمح له بنقل المصابين للعلاج.

وفي الخليل، اعتقل الشاب خليل اياد بسام زعاقيق بعد مداهمة في بيت أمر شمال المحافظة.