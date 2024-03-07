بينهم صحفية.. حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت عدة قرى وبلدات في رام الله ونابلس وطوباس والخليل وقلقيلية وغيرها من مدن الضفة الغربية.
واعتقلت قوة من جيش الاحتلال، الصحفية بشرى الطويل بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة البيرة.
فيما اعتقلت رائدة غانم البرغوثي، وهند رشاد البرغوثي، بعد اقتحام منازل عدة للعائلة في قرية عابود غربي رام الله.
واعتقلت صمود مطير شقيقة الشهيدة عهد مطير من منزلها في رام الله.
واعتقل الشاب محمد نخلة، نجل الأسير جلال نخلة بعد مداهمة منزل عائلته في مخيم الجلزون قرب رام الله.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، عضو الأمانة العامة للغرفة التجارية بالمحافظة، أيمن المصري، بعد مداهمة منزله.
فيما اعتقل المحرر براء شلطف بعد اقتحام قوات الاحتلال لمنازل المواطنين في شارع عمان بمدينة نابلس.
وداهمت قوة إسرائيلية منزل الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر وعاثت فيه خرابًا.
كما أصيب 3 مواطنين جراء الاعتداء عليهم بالضرب خلال اقتحامها لطوباس، وسط اشتباكات مع مقاومين.
واحتجزت قوات الاحتلال طاقم الهلال الأحمر لفترة من الوقت قبل أن تسمح له بنقل المصابين للعلاج.
وفي الخليل، اعتقل الشاب خليل اياد بسام زعاقيق بعد مداهمة في بيت أمر شمال المحافظة.
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