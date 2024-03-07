تجارة الصين تتجاوز التوقعات ما يُنعش آمال التجارة العالمية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية اليوم الخميس، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، وارتفعت الواردات 3.5% .

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية و إحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات أجنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين.



ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.

