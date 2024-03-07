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استقرار أسعار النفط عالمياً اليوم

3/7/2024 1:36:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقرت أسعار النفط عالمياً، اليوم الخميس، وحافظت على المكاسب التي حققتها يوم الأربعاء بعد بيانات تجارية صينية تبعث على التفاؤل وبعد بيانات أمريكية أظهرت زيادة أقل من المتوقع في مخزونات النفط الخام وسحب كبير من مخزونات الوقود.


إلا أن التوقعات باحتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة حدت من المكاسب.


وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 82.92 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا إلى 79.12 دولار للبرميل، وذلك بعد بيانات أظهرت نمو الواردات والصادرات الصينية بما يفوق التوقعات.


وقالت تينا تينج المحللة المستقلة المقيمة في أوكلاند "بيانات الميزان التجاري الصيني توفر مؤشرا إيجابيا لتوقعات الطلب في سوق النفط".


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