الخطوط الجوية التركية تقدم "الخطوط الجوية التركية الحمراء" بالتعاون مع معهد بانتون للألوان

(MENAFN
- Ogilvy) أعلنت الخطوط الجوية التركية، التي تصل إلى بلدان أكثر من أي شركة طيران أخرى، عن شراكتها مع معهد بانتون للألوان Pantone Color Institute™️، هيئة الألوان العالمية، مطلقةً على شعارها ذو اللون الأحمر اسم "الخطوط الجوية التركية الحمراء"، وذلك في إطار احتفالاتها برحلتها الأولى إلى القارة السادسة، استراليا. يجسد هذا التعاون مرحلة جديدة في مسيرة الخطوط الجوية الوطنية االبارزة، ويشير إلى توسعها لتصل الى مناطق جديدة ما يعزز هوية علامتها التجارية.
يأتي استحداث "الخطوط الجوية التركية الحمراء"، في وقت تواصل فيه الشركة تحقيق إنجازات استثنائية، بما في ذلك تسيير رحلتها الافتتاحية إلى ملبورن، وتوسيع شبكة رحلاتها لتشمل القارات الست.
وتجسد الخطوط الجوية التركية الحمراء، بحضورها الحيوي، تَميُز وفرادة الخطوط الجوية التركية في سماء العالم. هذه الروح الجريئة للخطوط الجوية التركية الحمراء، المستوحاة من مدينة اسطنبول، تقدم مزيجاً من التقاليد والحداثة انطلاقاً من دفء وهجها. ويرسم هذا اللون الديناميكي والحيوي، المستوحى من التراث الثقافي الغني للمدينة، جسراً للتواصل بين العديد من الثقافات المختلفة وهو حالياً يحلق بإعتزاز إلى أكثر من 130 دولة حول العالم.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال رأفت فاتح أوزغور نائب الرئيس الأول للخطوط الجوية التركية: "يمثل إنشاء الخطوط الجوية التركية الحمراء بالتعاون مع Pantone Color Institute™ ، انجازاً استثنائياً في مسيرة تطور علامتنا التجارية. ويسلط هذا اللون المميز، الضوء على هويتنا المرئية ويحتفل ببصمتنا العالمية المستمرة بالتوسع مع إضافة أستراليا إلى شبكة رحلاتنا. إنها شهادة على التزامنا الدائم بالتميز والابتكار بهدف تعزيز وإرساء علاقات التواصل في العالم".
وقالت لوري بريسمان، نائبة رئيس معهد بانتون للألوان: "نحن متحمسون للغاية لعقد هذه الشراكة مع الخطوط الجوية التركية الذي نتج عنها إنشاء الخطوط الجوية التركية الحمراء، في ظل الجهود البارزة التي يبذلها الناقل الوطني لتوسيع شبكة رحلاته إلى 130 دولة في مختلف أنحاء العالم. ويعكس هذا اللون الأحمر الجريء ذو الروح الثائرة، التجارب والمغامرات الجديدة التي تنتظر الركاب. لقد ساهمت الخطوط الجوية التركية الحمراء، في تعزيز شغفنا للشروع في رحلة استكشاف ما لم يتم استكشافه. إن اللون الأحمر لون مؤثر وقوي، وهو ذو ديناميكية مفعمة بالطاقة، ومن خلال هذا اللون توسع الخطوط الجوية التركية الحمراء آفاقها، ما يعزز رغبتنا وتطلعاتنا بفتح قلوبنا وعقولنا للحياة".
مع استمرار الخطوط الجوية التركية في التحليق وصولاً إلى آفاق جديدة، تجسد "الخطوط الجوية التركية الحمراء" الرؤية المتقدمة لشركة الطيران التي تهدف إلى تحقيق تجارب سفر استثنائية للركاب في جميع أنحاء العالم.
MENAFN07032024004696012122ID1107945992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.