Absolute Racing تدخل بورش في سباق سيبانغ لمدة ١٢ ساعة بالتعاون مع GEEKVP

(MENAFN
- EmailWire) تدخل بورش في سباق سيبانغ لمدة ١٢ ساعة بالتعاون مع GEEKVP
Beijing, China (ARAB NEWSWIRE)
ستقوم شركة Absolute Racing بإدخال سيارة بورش 911 GT3 R (نوع 992) في سباق الـ ١٢ ساعة في سيبانغ (ماليزيا)، وذلك في شراكة للمرة الأولى مع GEEKVP.
GEEKVP، شركة تكنولوجيا مقرها في شنتشن، تدير مرفق تصنيع ذكي يجمع بين المعلوماتية والذكاء والرشاقة في عمليات التصنيع لديها. تلتزم الشركة بتقديم حلول منتجات استثنائية لعملائها حول العالم
سيقود السيارة ذات الألوان التابعة لـ GEEKVP الإندونيسي أندرسون تانوتو، والسريلانكي إيشان بيريس، ودوريان بوكولاتشي في أشهر سباق تحمل آسيوي يبدأ صباح يوم السبت الموافق لـ ١٦ مارس.
الثلاثي من سائقي Absolute Racing، وعلى الرغم من كونهم جدد في هذا السباق بالذات، إلا أنهم يجلبون معهم خبرة سباقات وفيرة. أندرسون تانوتو، سائق برونزي من إندونيسيا وبطل سابق في كأس GT4 ضمن سلسلة سباقات كأس أودي R8 الموحدة في آسيا مع Absolute Racing، شارك في جائزة سنغافورة الكبرى وسباقات GT في جائزة ماكاو الكبرى العام الماضي. لقد كان أيضًا مشاركًا منتظمًا في سباقات GT، سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في آسيا.
إيشان بيريس هو شخصية مألوفة في عائلة Absolute Racing. حقق السائق السريلانكي أول فوز لبلاده في سباق F3 أثناء قيادته لسيارة Absolute Racing في عام ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين، انتقل إلى سيارات GT حيث أثبت نفسه كأحد السائقين الواعدين بشكل كبير. في الموسم الماضي، حقق إيشان بيريس مراكز على منصة التتويج في فئة TSS The Super Series Super Car GT3 Pro. إيشان بيريس، ابن أسطورة السباق السريلانكية ديفيد بيريس، سيجري أول مشاركة له في سباق الـ ١٢ ساعة في سيبانغ.
لإكمال التشكيلة، سيكون بطل Porsche Carrera Cup France الحالي، دوريان بوكولاتشي. الشاب الفرنسي البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا من كان، سيشارك في أول سباق له في آسيا، مصطحبًا معه خبرة كبيرة في أعلى مستويات الرياضة. بدأ بوكولاتشي مسيرته في سباقات الفورمولا الأحادية في بطولة فرنسا للفورمولا ٤ في عام ٢٠١٤، حيث أنهى في المركز الثاني. لاحقًا، أصبح الوصيف في بطولة Eurocup Formula Renault 2.0 قبل أن يتسابق في بطولة أوروبا FIA للفورمولا ٣ ثم في سلسلة الجي بي ٣ وبطولة العالم FIA للفورمولا ٢. انتقل إلى سيارات GT في عام ٢٠٢٠، حيث حقق نتائج قوية في سلسلة Porsche Carrera Cup في بلده. بوكولاتشي هو أيضًا الفائز في فئته في سلسلة سباقات الجليد Andros Trophy.
علق إنغو ماتر، مدير فريق Absolute Racing، على الدخول الثالث لفريق Absolute Racing في السباق قائلًا: "أنا حقًا مسرور لأننا نشارك في سباق الـ ١٢ ساعة في سيبانغ لأول مرة بسيارة بورش ٩١١ GT3 R وبالشراكة مع Geek. لقد قمنا بتجميع تشكيلة متمرسة من السائقين. لقد كان أندرسون وإيشان جزءًا من عائلة Absolute Racing لفترة طويلة، ونحن مسرورون لمنحهم فرصتهم الأولى في السباق. دوريان أجرى اختبارات معنا قبل ذلك، وهو يجلب معه الكثير من الخبرة في السباقات مع سيارات بورش في أوروبا؛ نحن نعتقد أنه لن يواجه أي مشاكل في التكيف بسرعة مع الفريق وزملائه في الفريق."
علق إيشان بيريس قائلاً: "من الرائع أن أبدأ موسم السباقات ٢٠٢٤ بحدث مثل سباق الـ ١٢ ساعة في سيبانغ. أنا متحمس جدًا أيضًا لأن أكون مع بورش في هذا السباق إلى جانب Absolute Racing. سيكون عطلة نهاية أسبوع ملحمية، وأتطلع إليها بشدة."
أضاف دوريان بوكولاتشي: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى Absolute Racing لسباق الـ ١٢ ساعة في سيبانغ. أجرينا اختبارًا معًا على نفس المسار، وأنا متحمس ومتحفز بالكامل للعمل معهم من أجل السباق."
يبدأ سباق الـ ١٢ ساعة في سيبانغ في الساعة ١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت ماليزيا يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤.
الجدول الزمني (GMT+8)
الخميس، ١٤ مارس
١٩:٣٠ - ٢١:٠٠ - التدريب الليلي
الجمعة، ١٥ مارس
٠٨:٠٠ - ٠٩:٣٠ - التدريب الحر ١
١٠:٣٠ - ١٢:٠٠ - التدريب الحر ٢
١٦:٠٥ - ١٨:٠٠ - التأهيل
السبت، ١٦ مارس
١٠:٠٠ - ٢٢:٠٠ – السباق
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