سياسيات ألمانيات تطالبن بتولي امرأة رئاسة البلاد لأول مرة

دعت سياسيات بارزات من مختلف الأطياف إلى تولي امرأة رئاسة ألمانيا لأول مرة في تاريخ البلاد. وجاء هذا النداء في مقال نشر في صحيفة تاجس شبيجل قبل اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا الجمعة.

ومن بين المشاركات عضوات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط، والحزب الديمقراطي المسيحي المحافظ، والحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، وحزب الخضر.

ومنصب الرئيس هو الأعلى في ألمانيا، على الرغم من أن العديد من المسؤوليات شرفية.

وتنص القواعد على أن الرئيس يجب أن يكون مواطنا ألمانيا، وله الحق في التصويت في البوندستاج، وأن يكون قد بلغ من العمر 40 عاما. وتستمر مدة الولاية خمس سنوات. ولا يسمح بإعادة الانتخاب اللاحقة إلا مرة واحدة. وتنتهي الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي، فرانك فالتر شتاينماير، في عام 2027.

ولا ينتخب الرئيس الألماني عن طريق التصويت الشعبي. وبدلا من ذلك، يتم إنشاء مؤتمر خاص لاختيار المرشح الفائز عن طريق الاقتراع السري.





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