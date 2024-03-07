رئيس الدولة يهنئ حاكم عام توفالو بنجاح الانتخابات في بلاده

رئيس الدولة يهنئ حاكم عام توفالو بنجاح الانتخابات في بلاده
التاريخ
3/7/2024 1:00:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة توفيجا فايفالو فالاني، الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة نجاح الانتخابات في بلاده وتشكيل الحكومة الجديدة.
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