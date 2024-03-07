رئيس الدولة يهنئ حاكم عام توفالو بنجاح الانتخابات في بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة توفيجا فايفالو فالاني، الحاكم العام لتوفالو، بمناسبة نجاح الانتخابات في بلاده وتشكيل الحكومة الجديدة.





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