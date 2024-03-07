طيران الإمارات تعزز تعاونها مع ناقلة إيطالية بشأن اتفاقية تبادل الرموز

وقعت طيران الإمارات اليوم مذكرة تفاهم مع الناقلة الإيطالية "آي تي إيه إيرويز ITA Airways"، لتوسيع نطاق اتفاقية الإنترلاين الحالية إلى شراكة كاملة باتفاقية لتبادل الرموز، التي ستعزز، بمجرد تفعيلها، من خيارات السفر والربط للعملاء المسافرين بين دبي وإيطاليا ومختلف الوجهات العالمية الأخرى.

وستسهم مذكرة التفاهم في إرساء الأسس لتعزيز الشراكة بين الناقلتين، وإنشاء رحلات ربط إلى مجموعة من أشهر مدن إيطاليا وأوروبا مع "آي تي إيه إيرويز"، وتتيح المجال أمام رحلات أبسط وأسرع إلى شبكة طيران الإمارات عبر دبي بأفضل المسارات والأوقات ورحلات الربط.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يشكل تعزيز شراكاتنا وحضورنا في مناطق رئيسية مثل أوروبا، جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيتنا التجارية، ويؤكد التزامنا بتزويد العملاء بالمرونة من خلال شبكة شركائنا. ومن شأن العمل بشكل وثيق مع الناقلة الإيطالية أن يعزز تواجدنا عبر المدن الرئيسية في إيطاليا وأوروبا، ونتطلع إلى ترسيخ شراكتنا معها في الأشهر المقبلة وتعزيز الاستفادة المتبادلة من شبكة كل من الناقلتين".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "آي تي إيه إيرويز" أنتونينو توريتشي: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع طيران الإمارات اليوم، والتي ستعزز استراتيجية النمو التجارية لشركة "آي تي إيه إيرويز" وستفتح مسارات متميزة جديدة لجميع الركاب الذين سيستفيدون من رحلات الربط عبر مطاري روما فيوميتشينو ودبي. وتمثل هذه الاتفاقية الشراكة رقم 35 لتبادل الرموز للشركة، وهي نتيجة ممتازة حققناها في فترة زمنية قليلة".

وبموجب اتفاقية تبادل الرموز المخطط لها، سيتمكن عملاء طيران الإمارات من السفر بسلاسة إلى عدد من المدن الإيطالية انطلاقاً من بوابة الناقلة في روما، بما في ذلك الوجهات السياحية الشهيرة، مثل فلورنسا وجنوا وباليرمو وتريستي وغيرها. كما سيتمكن العملاء أيضاً من الاستمتاع برحلات ربط في جميع أنحاء أوروبا، بما فيها تيرانا وصوفيا ومدن أخرى.

وسوف يستفيد عملاء "آي تي إيه إيرويز" من الخيارات المحسنة من خلال الربط بشبكة طيران الإمارات من دبي عبر خدمة الناقلة في روما. وسيوفر هذا الربط إمكانية الحجز بتذكرة واحدة ونقل الأمتعة بسلاسة. وستدعم الاتفاقية المقررة أيضاً السياحة الوافدة إلى النقاط الإيطالية من مناطق على شبكة طيران الإمارات، مثل أستراليا والشرقين الأقصى والأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا.

وتستهدف مذكرة التفاهم في وقت لاحق أيضاً توسيع الامتيازات المتبادلة المقدمة ضمن برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين لكلا الناقلتين.

وبمجرد الحصول على الموافقات الحكومية والتنظيمية اللازمة، سيتم توفير رحلات تبادل الرموز تدريجياً للعملاء عبر منصات الإنترنت ووكالات السفر.





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