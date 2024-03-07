«الطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل

«الطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل
التاريخ
3/7/2024 1:00:23 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل، وأكدا على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب تداول الشائعات.
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