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«الطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل

3/7/2024 1:00:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل، وأكدا على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب تداول الشائعات.

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