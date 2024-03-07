«الطوارئ والأزمات» تعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل، وأكدا على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة وتجنب تداول الشائعات.

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