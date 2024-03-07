الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مدينة رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، فلسطينيين بعد اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، مضيفة أن الطويل تعرضت للشتم والضرب والاعتداء خلال عملية الاعتقال.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في المدينة.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت في شارع الكلية الأهلية بمنطقة "رام الله التحتا"، ثم اقتحمت حي الطيرة وداهمت عدة منازل.
MENAFN07032024000208011052ID1107945909
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.