الاحتلال يعتقل فلسطينيين من مدينة رام الله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، فلسطينيين بعد اقتحامها عدة أحياء في مدينة رام الله.



وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، مضيفة أن الطويل تعرضت للشتم والضرب والاعتداء خلال عملية الاعتقال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في المدينة.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت في شارع الكلية الأهلية بمنطقة "رام الله التحتا"، ثم اقتحمت حي الطيرة وداهمت عدة منازل.

