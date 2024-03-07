غارقون بدمائهم.. فيديو يظهر جرحى جيش الاحتلال داخل ناقلة جند في قطاع غزة

غارقون بدمائهم.. فيديو يظهر جرحى جيش الاحتلال داخل ناقلة جند في قطاع غزة
التاريخ
3/7/2024 12:08:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات متداولة لجنود إسرائيليون مصابون داخل ناقلة جند بعد أن تم استهدافهم خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وتداولت عديد من الحسابات على منصة "إكس" مقطع الفيديو قائلة إن "دبابتهم أصيبت بقذيفة من طراز الياسين 105 المضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها"، ويسمع في خلفية الفيديو أصوات احتراق.
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