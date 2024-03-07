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غارقون بدمائهم.. فيديو يظهر جرحى جيش الاحتلال داخل ناقلة جند في قطاع غزة

3/7/2024 12:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت لقطات متداولة لجنود إسرائيليون مصابون داخل ناقلة جند بعد أن تم استهدافهم خلال المعارك مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.


وتداولت عديد من الحسابات على منصة "إكس" مقطع الفيديو قائلة إن "دبابتهم أصيبت بقذيفة من طراز الياسين 105 المضادة للدبابات، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها"، ويسمع في خلفية الفيديو أصوات احتراق.


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