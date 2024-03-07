جمعية نادي صاحبات الأعمال تطلق مبادرة نمكنها لتعمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ومشروع التمكين الاقتصادي والقيادة للمرأة "مكانتي" التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اليوم مبادرة "نمكنها لتعمل" لتعزيز تبني القيم الأربع لمشروع مكانتي في مكان العمل، وهي الإدراك والتواصل والتصرف والإلهام، وساهمت هذه المبادرة في تنسيق الجهود الوطنية الرامية لدعم المشاركة الاقتصادية للمرأة وتوظيفها في القطاع الخاص بالإضافة إلى فرص القيادة المهنية في القطاعين العام والخاص.



تأتي هذه الفعالية ضمن احد المحاور الرئيسية لمسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين والذي تلعب جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن دور المنسق المحلي لعمله في الأردن حيث تم إطلاقه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتشارك وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومؤسسة ولي العهد، وأويسس 500، وشركة أدوية الحكمة، وبنك الاتحاد في رئاسة مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، الذي يمثل تعاونا بين القطاعين العام والخاص لأغراض سد الفجوة بين الجنسين بشكل جماعي.



كجزء من مبادرة "نمكنها لتعمل"، ستتعهد المنظمات بالتزامها بدمج قيم مكانتي في إطارها التشغيلية والتنظيمية، وأن تكون جزءًا من فرق العمل ضمن مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.



ستعمل جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن كونها أول المتبنين لحملة قيم مكانتي- بالتعاون مع مشروع مكانتي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إشراك القطاع الخاص من خلال الحوار وأنشطة التثقيف والتوعية لخلق بيئات عمل تمكينية وشاملة للنساء في القطاع الخاص، مما يساهم في التزام الجهات الوطنية تجاه مسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة الأردنية، والتي تهدف إلى مضاعفة المشاركة الاقتصادية للمرأة من 14% إلى 28% بحلول عام 2033.



وقالت المهندسة آمال دغلس، رئيسة الهيئة الادارية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن: آن الجمعية تعتبر من رواد التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، حيث تتولى الجمعية قيادة المبادرات التحويلية في السياق الوطني، كما أننا ومن خلال دورنا كمنسق محلي لمسرع إغلاق الفجوة بين الجنسين، فإننا سنبدأ عملية التغيير الدائم الدامج للنساء في قطاع العمل، كما تعمل حملة "نمكنها لتعمل" وقيم مكانتي- التي تم إطلاقها بالتعاون مشروع مكانتي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية- على تعبيد الطريق للمشاركة الاقتصادية والقيادة للمرأة، وسنعمل معا على إقامة شراكات استراتيجية تساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق بيئات شاملة، وبالتالي النهوض برؤية التحديث الاقتصادي الأردنية."

