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تصريحات رئيس الفيدرالي عن الفائدة تضعف الدولار

3/7/2024 12:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الدولار، في تعاملات، اليوم الخميس المبكرة، وسجل أدنى مستوى في شهر مقابل الين مع تركيز المتعاملين على ترجيحات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستنخفض هذا العام، حتى بعد البيانات التي أظهرت بعض الصعود المفاجئ في التضخم.

وفي سوق العملات المشفرة، تراجع بتكوين عن الرقم القياسي الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع، غير أن خسارته بـ 0.4% تكاد لا تذكر بالنظر لارتفاعه 55% منذ بداية العام وحتى الآن.


وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، إن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون مواتية على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع وبمجرد أن يصبح المسؤولون أكثر ثقة في أن التضخم سيتباطأ بشكل مُطّرد.

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