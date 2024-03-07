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الجنيه المصري يخسر ثلث قيمته مقابل الدولار

3/7/2024 12:08:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - خسر الجنيه المصري ثلث قيمته في مقابل الدولار أمس الأربعاء، بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 6 نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع 27.25 % والإقراض 28.25 %.


وسجل متوسط سعر الدولار في المصارف الحكومية والخاصة المصرية أكثر من 45 جنيها.


وأكد البنك المركزي المصري على السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقا لآليات السوق، مشيرا إلى أهمية توحيد سعر الصرف في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد المصري تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية " سوداء" لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

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