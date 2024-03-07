ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن للمناظرة في أي وقت وفي أي مكان، وتحت إدارة لجنة المناظرات التي وصفها بالفاسدة.

وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء: "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جدًا لأميركا والشعب الأميركي. لذلك، أنا أدعو إلى المناظرات في أي وقت وفي أي مكان!".



وأوضح أنه يمكن إدارة المناظرات بواسطة اللجنة الوطنية الديمقراطية الفاسدة، أو اللجنة التابعة لها، وهي لجنة المناظرات الرئاسية (CPD) وإنني أتطلع إلى تلقي الرد. شكرا لاهتمامكم بهذه المسألة!".



وأصبح ترامب المرشح المحتمل الوحيد عن الحزب الجمهوري بعد انسحاب منافسته نيكي هايلي من السباق.

