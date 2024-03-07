استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال جنوب نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد فلسطيني، مساء الأربعاء، متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، الإثنين الماضي.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى رفيديا الحكومي، بأن الشاب محمد محمود رجا عيد (19 عاما)، استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر.



وكان الشاب عيد أصيب بالرصاص الحي بالصدر خلال المواجهات، فيما استشهد الطفل عمرو محمد نجار (10 سنوات) إثر إصابته برصاصة في الرأس، كما أصيب مواطن آخر بجرح عميق بالرأس جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح.



وبارتقاء الشهيد عيد، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى 424 شهيدا، وفقا لمعطيات صادرة عن وزارة الصحة.

