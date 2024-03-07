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النواب الأميركي يوافق على تشريع للإنفاق لتجنب إغلاق حكومي

3/7/2024 12:08:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على تشريع لتمويل قطاعات رئيسية من الحكومة الفيدرالية خلال بقية السنة المالية التي بدأت في أكتوبر، فيما يلوح في الأفق تهديد آخر بإغلاق جزئي.


وصوت مجلس النواب بأغلبية 339 صوتا مقابل 85 لصالح مشروع القانون مع معارضة 83 جمهوريا، وسيحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لإقراره بحلول الجمعة قبل الموعد النهائي الذي يحين عند منتصف الليل لانتهاء تمويل مؤقت للعديد من الإدارات في واشنطن.


ومن شأن التشريع الذي جاء في 1050 صفحة أن يبقي على تشغيل البرامج في إدارات فيدرالية، بما في ذلك وزارات الزراعة والعدل والنقل والإسكان والتنمية الحضرية، كما يشمل مشاريع البناء في القواعد العسكرية ورعاية المحاربين القدامى.


واضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إلى الاعتماد على دعم الديمقراطيين لتمرير التشريع الضخم.


وتأخر الكونغرس بأكثر من خمسة أشهر في إنجاز مهمته الأبرز المتمثلة في إقرار إجراءات التمويل الحكومي للعام بأكمله.


ومن شأن إقرار 6 من مشاريع القوانين أن يفتح الطريق أمام المشرعين للانتقال إلى 6 مشاريع قوانين متبقية بحلول الموعد النهائي في 22 آذار.

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